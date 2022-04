Van Wilder moet na kaakoperatie Giro missen, Alaphilippe langer in ziekenhuis

Ilan Van Wilder moet definitief een streep zetten door de Giro d’Italia. De 21-jarige Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl is succesvol geopereerd aan de gebroken kaak die hij opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat betekent ook dat hij voorlopig niet in actie kan komen.

De operatie aan de kaak is uitgevoerd door dokter Pieter-Jan Van Bever. “De dokteren waren blij met hoe de procedure is gegaan. Hij is ondertussen terug thuis voor een herstelperiode”, staat de lezen in een persbericht van de Belgische ploeg. “Helaas betekent de blessure ook dat hij niet in staat is om deel te nemen aan de aanstaande Giro d’Italia.”

Ook over Julian Alaphilippe heeft Quick-Step-Alpha Vinyl een update. De wereldkampioen zal voorlopig nog in het ziekenhuis van Herentals blijven ter observatie nadat hij in Luik-Bastenaken-Luik twee ribben en zijn schouderblad brak. Ook heeft Alaphilippe een klaplong. “Die langere observatieperiode is nodig voordat een plan gemaakt kan worden over zijn herstel”, aldus het team.

Eerder vandaag gaf Franck Alaphilippe, de neef en tevens trainer van de Franse kopman, al een update nadat hij via een videoverbinding contact had met de wereldkampioen.