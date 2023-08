donderdag 24 augustus 2023 om 17:34

Ilan Van Wilder: “Soudal Quick-Step is dan toch niet zo slecht bezig”

Eindelijk is het hem gelukt: Ilan Van Wilder heeft zijn eerste profzege beet, nadat hij in de eerste etappe van de Deutschland Tour sterk voor de dag kwam. “Soudal Quick-Step is dus toch niet zo slecht bezig als ze zeggen. We rijden een heel goed jaar”, zei de Belg met een kwinkslag.

“Ik ben hier vooral heel blij mee”, aldus Van Wilder. “In de Ronde van de Algarve was ik er al eens dicht bij, maar daar juichte ik te vroeg en werd ik op de streep nog geklopt. Dat was een heel grote teleurstelling.”

Juist daarom wilde Van Wilder vandaag geen fouten maken. “En dat heb ik niet gedaan. Ik heb een heel goede sprint gereden. Eindelijk heb ik mijn eerste profzege beet, en daar ben ik enorm blij mee.”

Nochtans zou het een sprintersetappe worden, zo werd vooraf voorspeld. “Maar er was een enorm hoog tempo in de laatste veertig kilometer. Veel ploegen wilden de sprinters eraf rijden. Ikzelf zou niet meteen aanvallen, ik wou vooral de aanvallen volgen. Maar toen Pavel Sivakov zijn bommetje dropte, wist ik dat ik mee moest zijn.”

De juiste move, zo bleek. “Felix Großschartner kwam nog terug, en zo waren we met drie sterke motoren. Het was echt een goede samenwerking vooraan, er werden geen beurten overgeslagen. Dat was het ideale recept om voorop te blijven.”