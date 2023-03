Ide Schelling ondanks ‘duwtje’ derde: “Kwam daardoor wat te vroeg in de wind”

Ide Schelling blijft ereplaatsen verzamelen in de Ronde van Catalonië. De Nederlander van BORA-hansgrohe pakte zaterdag voor de tweede keer een derde plaats, nadat hij ook al eens vierde was geworden in een daguitslag van de Spaanse rittenkoers. Dit keer had er misschien nog wat meer ingezeten, legt Schelling uit op de ploegsite.

“Het was echt een zware dag”, begint de 25-jarige renner zijn verhaal. “Het was één lange strijd tot tien kilometer voor het einde. De sprint die volgde was ook niet gemakkelijk, want niemand controleerde. Ik zat wat te ver, maar vond Koni (Patrick Konrad, red.) met nog 700 meter te gaan en samen kwamen we weer vooraan. Helaas gaf Kaden (winnaar Kaden Groves, red.) me een duwtje, waardoor ik wat te vroeg in de wind kwam. Toch denk ik dat we blij mogen zijn met het resultaat.”

Ploegleider Christian Pömer vertelt dat BORA-hansgrohe de hele dag al het plan had om de kaart van Schelling te trekken. “We hebben geen gekke dingen gedaan en gewoon gewacht op de sprint van het uitgedunde peloton. Helaas overleefden enkele echte sprinters het laatste klimmetje en dan is het natuurlijk erg moeilijk voor Ide. Maar Koni deed een goede lead-out en Ide deed een sterke sprint om uiteindelijk als derde te eindigen. We zijn blij met dit resultaat.“

