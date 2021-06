Ide Schelling na eerste profzege: “Ik wilde man tegen man sprinten”

Ide Schelling maakte een oerkreet van vreugde toen hij als eerste over de meet kwam in de GP des Kantons Aargau. Voor de Hagenees is het zijn eerste profzege. Dolgelukkig stond hij de camera te woord na afloop: “Super benen hebben dit vandaag mogelijk gemaakt.”

In de finale kwam de Nederlander met Esteban Chaves en Rui Costa voorop te rijden, die hij in een sprint wist te kloppen. “Chaves was niet echt aan het werken omdat hij nog een sprinter in het peloton had zitten, daarom hebben Costa en ik maar zo hard mogelijk doorgereden. In de sprint wilde Costa dat ik vroeg aan zou gaan, maar dat zag ik meteen.”

“Ik ben vervolgens aangegaan, maar gaf nog niet alles omdat ik graag man tegen man wilde sprinten. Dat is eigenlijk perfect gegaan”, gaat hij verder. “Dit is mijn eerste profzege ook!”

In de komende weken rijdt Schelling in België de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour, maar daarna weet hij het nog niet. “Ik heb laten zien dat mijn vorm goed is, dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Dit is fantastisch in ieder geval.”