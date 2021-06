Ide Schelling kopman in Baloise Belgium Tour: “Ook zonder specialiteit kan ik wedstrijden winnen”

Interview

Ide Schelling gaat woensdag als een van de favorieten van start in de Baloise Belgium Tour. De 23-jarige alleskunner van BORA-Hansgrohe won na een maand thuis in Den Haag vorige week meteen de Zwitserse Grosser Preis des Kantons Aargau. “Trainingskampen of hoogtestages heb ik blijkbaar niet nodig”, vertelt hij grappend bij WielerFlits.

“Ik heb na de Waalse klassiekers een tijdje lekker in Nederland getraind en een fijne tijd thuis gehad”, zegt Schelling. “Dat heeft me goed gedaan. In Den Haag kon ik fietsen in een leuke omgeving en in Zwitserland was ik meteen goed. Trainingskampen en hoogtestages blijken allemaal niet nodig te zijn voor mij. Het is supergaaf dat ik nu mijn eerste profzege beet heb. Ik ben een allround renner, maar ik ben blij dat ik in Zwitserland liet zien dat ik ook zonder specialiteit wedstrijden kan winnen.”

Klassementsrenner

De winnaar van de Baloise Belgium Tour moet goed zijn op kasseien, hellingen in de Ardennen én in tijdrijden. Drie disciplines waarin de veelzijdige Schelling goed is. “Voor de Baloise Belgium Tour ben ik daarom de klassementsrenner bij BORA-Hansgrohe. Daar hoop ik mijn goede vorm te laten zien.”

Schelling verraste in de Ronde van Baskenland dit jaar met een achtste plaats in een korte tijdrit over een heuvelachtig parcours. “Hier is de tijdrit vlak en 11 kilometer lang. Een korte tijdrit, daar hou ik wel van. Dat ligt me veel beter dan een lange afstand. Ook naar de Ardennenrit kijk ik uit. Ik heb er echt zin in.”

Schellings tweejarige contract bij BORA-hansgrohe loopt na 2021 af, dus is de vraag voor welk team hij volgend jaar gaat rijden. “Dat is inmiddels duidelijk, maar ik hou het liever nog even voor mezelf”, zegt de Hagenees. “Na deze week neem ik alleszins nog deel aan het Nederlandse kampioenschap tijdrijden. Daarna is het ook afwachten welke grote ronde ik dit jaar ga rijden.”