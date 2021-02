Ian Stannard wordt ploegleider bij Trinity Racing

Ian Stannard blijft ook na zijn actieve loopbaan als wielrenner actief in het peloton. De 33-jarige Brit gaat aan de slag als ploegleider van Trinity Racing, de Britse continentale formatie waar tot afgelopen seizoen ook Tom Pidcock koerste. Stannard moest afgelopen seizoen noodgedwongen stoppen vanwege reuma.

Stannard, die in 2008 prof werd bij Landbouwkrediet, reed de afgelopen elf seizoenen voor INEOS Grenadiers en voorganger Team Sky. Hij werd in zijn loopbaan een keer Brits kampioen, maar staat vooral in de geschiedenis als tweevoudig winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad (2014 and 2015). Daarnaast werd hij in 2016 derde in Parijs-Roubaix.

Vanaf 2021 is Stannard dus ploegleider. “Trinity Racing is in korte tijd een van de vooraanstaande opleidingsploegen in Europa geworden, en ik kijk er naar uit om te beginnen in mijn nieuwe rol”, vertelt hij. “We hebben een indrukwekkende selectie, met bijvoorbeeld Ben Healy en Thomas Gloag. Zij kunnen verder bouwen op het succes dat ze vorig jaar hadden in enkele grote U23-koersen.”

Dat de Britse oud-wielrenner kiest voor Trinity, is niet heel raar. De ploeg is in handen van zijn management Trinity Sports Management, waar Andrew McQuaid (zoon van oud-UCI-voorzitter Pat McQuaid) de directeur is. “Dat we iemand met zijn ervaring in onze ploeg kunnen verwelkomen, is een grote toevoeging voor Trinity Racing”, zegt McQuaid.