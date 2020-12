Huub Deelstra maakt selectie Metec-SOLARWATT compleet

Huub Deelstra is de laatste aanwinst van Metec-SOLARWATT. De 20-jarige Nederlander komt over van clubploeg Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Metec-TKH maakte vorige maand al bekend klaar te zijn op de transfermarkt, maar na de overstap van Danny van der Tuuk naar Equipo Kern Pharma kwam er ineens een plekje vrij in de ploeg van Michel Megens. Drie renner werden daarna getest: Mathijs de Kok, Jans Tigelaar en Huub Deelstra. Van hen kwam Deelstra als beste uit de test. De Drentenaar is aankomend seizoen derdejaars belofte.

In zijn eerste twee seizoenen bij de beloften liet Deelstra zien goed een heuvel te kunnen verteren en ook een goede tijdrit in de benen te hebben. Een vijfde plaats op het NK tijdrijden vorig jaar en een zevende plaats in het algemeen klassement van de Tour of Malopolska behoren tot zijn beste resultaten.

Deelstra is alweer de zesde nieuwkomer bij Metec-SOLARWATT: Hartthijs de Vries, Huub Artz, Victor Broex, Thomas Mijnsbergen en Niels van Ekeren gingen de Nederlander voor.