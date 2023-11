donderdag 2 november 2023 om 16:23

Human Powered Health versterkt zich met runner-up van Parijs-Roubaix Femmes

Human Powered Health heeft drie nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Katia Ragusa, Silvia Zanardi en Linda Zanetti rijden vanaf 2024 namelijk voor het Amerikaanse team. Ragusa eindigde afgelopen seizoen als tweede in Parijs-Roubaix Femmes.

De 26-jarige Ragusa, die overkomt van Liv Racing TeqFind, zat in de Helleklassieker in de vroege vlucht die op de wielerbaan van Roubaix mocht sprinten om de zege. In die spurt moest de Italiaanse enkel Alison Jackson voorlaten. Voor Raguso was het voorlopig het hoogtepunt uit haar carrière. In 2020 werd ze ook al eens tweede op het nationaal kampioenschap, achtste in zowel de Santos Tour Down Under als de Brabantse Pijl en vijftiende in de Giro Donne.

Met Zanardi haalt Human Powered Health nog een Italiaanse in huis. De 23-jarige allrounder, die ook (met succes) actief is op de baan, won zowel in 2022 als 2023 een rit in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. Ook schreef ze dit jaar de Gran Premio della Liberazione op haar naam vanuit een massasprint. Ze komt over van Bepink.

Zanetti

Linda Zanetti, tot slot, is met haar 21 jaar de jongste van het stel. De Zwitserse reed in 2022 voor UAE Team ADQ, deed in 2023 een stapje terug naar de opleidingsploeg van UAE, maar rijdt vanaf volgend jaar dus weer in de Women’s World Tour.

Dat is niet voor niets, want Zanetti kende een behoorlijk succesvol seizoen. Zo soleerde ze naar de zege in de EPZ Omloop van Borsele, pakte ze de nationale titel op de weg bij de beloften vrouwen en won ze, in een massasprint, de eerste rit-in-lijn van de Tour de l’Avenir Femmes. Bovendien werd ze nog derde op het EK in de U23-categorie.