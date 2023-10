donderdag 19 oktober 2023 om 18:18

Human Powered Health strikt tweevoudig wereldkampioene als ploegleidster

Giorgia Bronzini zet haar ploegleiderscarrière voort bij Human Powered Health. De 40-jarige Italiaanse, die tijdens haar loopbaan als wielrenster tweemaal wereldkampioen op de weg werd, zat het afgelopen seizoen in de volgwagen bij Liv Racing TeqFind.

Nadat Bronzini in 2018 haar fiets aan de haak hing, bleef ze actief in de wielrennerij. Ze ging eerst enkele jaren aan de slag als ploegleidster bij de vrouwenploeg van Trek-Segafredo en maakte in 2022 de overstap naar Liv Racing TeqFind. Nu kiest ze dus voor Human Powered Health.

“Dit is een nieuwe uitdaging voor me. Ik ben heel enthousiast om me bij Human Powered Health aan te sluiten, aangezien ik veel potentieel zie”, zegt de wegwereldkampioene van 2010 en 2011, die in 2009 ook nog goud pakte op de puntenkoers op de baan. Bij haar nieuwe ploeg wil Bronzini helpen om een ‘winnaarscultuur’ te creëren. “Ik kijk er naar uit om de rensters te ontmoeten, hun tactische vaardigheden te leren kennen en hen daarbij de weg te wijzen. Als er een goede relatie is tussen de rensters en de staf, komen de resultaten vanzelf.”