Hugo Hofstetter is nieuwe Exterioo Cycling Cup-leider: “Jumbo-Visma reed niet om te winnen”

Hugo Hofstetter was de te kloppen man in de Ronde van Drenthe 2022. De kleine Franse sprinter van Arkéa Samsic stak in blakende vorm. Dat etaleerde hij ook in de finale van de Nederlandse koers, maar hij was niet opgewassen tegen alle aanvallen op zijn persoon. “Ik heb wel twintig sprints gereden vandaag, iedereen keek naar mij”, zuchtte Hofstetter na afloop bij WielerFlits.

De Fransman – die in de Exterioo Cycling Cup eerder tweede werd in Le Samyn en derde in de GP Monseré – vond dat Jumbo-Visma te veel op hem gefocust was en dus niet reed om te winnen. “Ik kon niet overal meer op reageren. Ik ken Dries Van Gestel (de winnaar, red.) een beetje. Toen hij ging dacht ik: ‘Pff, dan wint hij maar’. Voor mij was dat oké, want dan zou Jumbo-Visma niet winnen.”

“Ik ben blij voor hem”, zegt Hofstetter over Van Gestel. “Dries is erg sterk. Ik heb dan liever dat een aanvaller wint, in plaats van iemand van Jumbo-Visma. Ik baal alleen dat ik de tweede plaats niet kon pakken. Ik begon de sprint van iets te ver en daarna liepen mijn benen vol.”