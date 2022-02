Hugo Hofstetter derde in Kuurne: “Jakobsen en Ewan zijn bijna onverslaanbaar”

Hugo Hofstetter mocht enigszins verrassend mee het podium op na Kuurne-Brussel-Kuurne. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic eindigde in Kuurne als derde, kort achter winnaar Fabio Jakobsen en nummer twee Caleb Ewan. “Deze podiumplaats is wel goed voor het vertrouwen”, zegt Hofstetter op de ploegsite.

“Ik wil altijd beter, dus ook wedstrijden winnen. Maar als je kijkt naar de renners die voor mij geëindigd zijn, Fabio en Caleb… Zij zijn bijna onverslaanbaar sinds het begin van het seizoen. Dan is het lastig om te winnen. Ik hoop dat ik snel eens kan winnen. Deze podiumplaats is wel goed voor het vertrouwen richting de komende wedstrijden. Ik ben er al het hele jaar dichtbij.”

Toch weet Hofstetter dat hij beter kan. “Ik mis nog dat kleine beetje. En als ik eenmaal win, volgt het elkaar daarna misschien sneller op”, aldus de Fransman. “In de finale stond vandaag tegenwind en ik zag Jakobsen aan de rechterkant sprinten. Ik volgde hem, maar daarna ging Ewan ook aan. Precies toen werd de kopgroep ingerekend. Daardoor maakten we een golfbeweging, waardoor ik wat snelheid verloor. Jakobsen kon juist door. Daar viel de beslissing.”

Arkéa-Samsic, dat in 2023 hoopt een WorldTeam-licentie te hebben, pakte vandaag veel UCI-punten in Kuurne. Naast Hofstetter eindigden ook Daniel McLay (vierde) en Amaury Capiot (zevende) in de top-10.