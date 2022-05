Hugo Hofstetter boekt eerste seizoenszege in natte Tro-Bro Léon

Hugo Hofstetter heeft de overwinning gegrepen in een kletsnatte Tro-Bro Léon. De sprinter van Arkéa-Samsic buitte het overtal van zijn ploeg uit na een ijzersterke finale. Hij klopte Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) in een sprint, ploeggenoot Connor Swift werd derde. Voor Hofstetter is het zijn eerste overwinning van 2022.

De kopgroep van de dag bestond uit Marc Sarreau (AG2R Citroën), Martin Urianstad (Uno-X), Morné Van Niekerk (St. Michel-Auber 93) en Charles-Étienne Chrétien (Premier Tech U23 Cycling Project). Zij kregen al snel meer dan zeven minuten voorsprong, maar wisten ook dat er in totaal 29 stroken – ook wel ribinou – wachtten met in totaal 33,3 kilometer over onverharde wegen.

Wat de koers extra lastig maakte was de regen in Bretagne. Niet alleen de renners hadden daar last van op de gladde passages over modder en gras, maar ook de volgwagens en motards. Het regende valpartijen en pechgevallen. Vooraan hielden Sarreau en Chrétien lang stand, maar Van Niekerk en Urianstad knokten zich terug.

Arkéa-Samsic dwingt overtal af

In het uitgedunde peloton, dat met een achterstand van ruim een minuut aan de laatste 50 kilometer begon, liet onder meer Niki Terpstra zich van voren zien. Pech zorgde er echter voor dat de Nederlander niet veel later op achterstand kwam. Arkéa-Samsic nam in die fase het heft in handen en zo kwam 40 kilometer voor de finish een einde aan de vlucht.

Het Franse ProTeam hield het tempo hoog en was de aanstichter van een elitegroep. Connor Swift, Laurent Pichon, Hugo Hofstetter, Florian Vermeersch en Luca Mozzato reden daaruit weg, maar de verschillen waren klein. De Belg viel daaruit weg door een lekke band, waardoor Arkéa-Samsic een groot overtal had in de kopgroep van vier.

Pichon viel in volle finale weg door mechanische pech, waardoor Swift en Hofstetter overbleven met Mozzato. De Brit cijferde zich weg voor zijn sprintkopman, die Mozzato wist te verrassen in de laatste rechte lijn. Hofstetter ging als eerste de sprint aan en hield stand tot op de streep.