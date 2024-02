dinsdag 13 februari 2024 om 16:42

Hugo Haak gaat zich bij KNWU ook bezighouden met toekomst baanwielrennen

Oud-baansprinter en voormalig bondscoach Hugo Haak breidt zijn takenpakket bij de KNWU per direct uit. Naast zijn huidige rol als assistent sprintcoach, zal hij ook verder vorm gaan geven aan de talentherkenning binnen het baanwielrennen en de doorstroming van nieuw baantalent.

Dit zal de 32-jarige Haak doen in samenwerking met de coaches van de KNWU en de wielerbanen in Nederland. Naast het neerzetten van een duidelijke structuur met perspectief voor de toekomst, zal er ook gewerkt worden aan het ondersteunen van de wielerbanen en het activeren van de baansport in de breedte. Haak wil zich graag inzetten voor het baanwielrennen.

“Nederland is de afgelopen acht tot twaalf jaar zeer succesvol op de baan, zowel op de duur- als de sprintonderdelen. Daarmee hebben we de sportwereld kunnen tonen dat we als land in staat zijn te bouwen aan een sterke lichting. Om in de toekomst verder te kunnen bouwen, is het zaak om te zorgen de we vanuit een brede onderlaag aan jonge wielrenners nieuwe generaties de aansluiting kunnen laten maken met eerst de talent- en hopelijk later ook de topsportgroepen.”

Investeren in de onderlaag

“We moeten echt investeren in de onderlaag, zodat we meer renners kunnen enthousiasmeren voor de baan en zorgen dat we daar met de wielerbanen in ons land een nog betere structuur voor kunnen aanbieden. Alleen door structureel meer bekendheid te geven aan het baanwielrennen, te kijken naar multidisciplinair opleiden én de juiste ondersteuning kunnen we in de toekomst succesvol blijven als baannatie”, is Haak van mening.

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen vult aan. “Ik ben zeer verheugd dat we Hugo opnieuw aan ons hebben kunnen binden. Hugo heeft zelf de weg bewandeld van toevallig een keer op de baan trainen naar topsprinter. Natuurlijk kennen we hem als coach van het jaar en de successen met onze baantoppers, maar hij kent bovendien de sport van binnenuit en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij een duurzame structuur zal gaan neerzetten voor de wielersport.”