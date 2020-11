Hugh Carthy ziet Vuelta a España als kantelpunt in carrière

Primož Roglič uit de rode leiderstrui rijden bleek te hoog gegrepen, maar Hugh Carthy wist zaterdag op de Alto de La Covatilla wel zijn derde plaats in de Vuelta a España veilig te stellen. “Dit is echt een grote verandering. Ik wil in de toekomst blijven vechten voor goede klassementen.”

De 26-jarige renner van EF Pro Cycling maakte deze Vuelta bergop een ijzersterke indruk en won met verve de etappe met aankomst op de mythische Angliru. Carthy en Richard Carapaz bleken uiteindelijk de voornaamste uitdagers van Primož Roglič, maar de Sloveen van Jumbo-Visma gaat er ook dit jaar met de eindzege vandoor.

Carthy probeerde het gisteren nog wel, op de winderige flanken van de Alto de La Covatilla, maar bleek uiteindelijk niet sterk genoeg om Roglič uit de rode trui te fietsen. “We hadden te maken met tegenwind en dat speelde niet in mijn voordeel. Ik moest wel iets proberen en ik probeerde ook om aan te vallen, om zo nog wat op te schuiven in het klassement.”

“Er komen nog genoeg kansen”

“Ik werd in de finale een beetje wanhopig, maar ik heb het toch geprobeerd. Ik ben echter wel zeer tevreden over het verloop van de Vuelta. Dit is een kantelpunt in mijn carrière. Ik wil nu geen gas terugnemen, aangezien er nog genoeg kansen komen in de toekomst. Ik kan rekenen op een geweldige ploeg, het is de perfecte omgeving voor een klassementsrenner.”