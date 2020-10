Hugh Carthy wil nog niet praten over podium in Vuelta

Hugh Carthy is na acht dagen een van de verrassende namen in de top-10 van het algemeen klassement van de Vuelta a España. De Britse klimmer van EF Pro Cycling zakte in de bergrit naar de Alto de Moncalvillo van de tweede naar de vierde plaats. Over een mogelijke podiumplaats in Madrid wil Carthy nog niet praten.

“Op dit moment heb ik veel vertrouwen en de rest van de ploeg ook”, zegt Carthy tegen AS. “Ik ben bereid om te vechten voor een goede eindklassering in het algemeen klassement van deze Vuelta. Het klassement zal tot de tijdrit naar Ézaro open liggen. Alhoewel de etappes naar La Farrapona en de Angliru ons wel veel duidelijkheid zullen geven. Daarna zal bekend zijn wie gaat vechten om de eindzege in deze Vuelta.”

Nog een ritzege

Vooraf was Carthy een van de klimmers in de ploeg van EF Pro Cycling, maar hij was niet de uitgesproken kopman. Daniel Felipe Martinez is al uitgevallen en Michael Woods verloor veel tijd in de openingsrit.

“Dat klopt, we hadden aan het begin van deze Vuelta geen geluk, maar die pech hebben we wel overwonnen. We hebben al een ritzege binnen met Woods en daar nemen we geen genoegen mee. We gaan proberen om nog een etappe te winnen. Als ik goede benen heb, zoals tot nu toe het geval is, zal ik er staan als het nodig is”, geeft de 26-jarige Carthy aan.

Navarra

De Vuelta speelt zich voornamelijk af in het noorden van Spanje. Carthy, die in 2015 en 2016 nog twee jaar uitkwam voor Caja Rural-Seguros RGA, is door zijn eerdere avontuur in Spanje bekend met de wegen aldaar.

“We komen in het eerste deel van de ronde op wegen in de buurt van Navarra, waar ik toen veel getraind en gekoerst heb. Deze weersomstandigheden zijn mij ook bekend. Het is niet heel leuk om in kou en regen te fietsen, maar ik ben Brits en dus heb ik er niet zo heel veel last van”, zegt de nummer vier van het algemeen klassement, op 44 seconden van rode trui Richard Carapaz.