‘Hugh Carthy richt zich dit jaar op Giro d’Italia’

Hugh Carthy zal dit jaar aan de start staan van de Giro d’Italia, zo meldt het Spaanse Zikloland. De 26-jarige Brit van EF Education-Nippo begint komend weekend aan zijn seizoen met de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drôme Classic.

Carthy was vorig jaar de grote ontdekking in de Vuelta a España. De ranke klimmer won in de laatste grote ronde van het seizoen namelijk een bergetappe met aankomst op de mythische Alto de l’Angliru. In het eindklassement moest hij alleen zijn meerdere erkennen in eindwinnaar Primož Roglič en Richard Carapaz.

Als we Zikloland mogen geloven, dan zal de renner van EF Education-Nippo zich dit jaar allereerst richten op de Ronde van Italië. Carthy reed in 2019 al eens de Giro en eindigde toen als elfde in het algemeen klassement. Ook in 2017 en 2018 deed de Brit mee aan de Italiaanse rittenkoers.

Het parcours van de Giro d’Italia 2021 werd eerder deze week uit de doeken gedaan door organisator RCS Sport. De Italiaanse grote ronde begint in Turijn met een tijdrit van 9 kilometer en eindigt drie weken later opnieuw met een rit tegen de klok. De eerste vijfsterrenetappe in de Giro 2021 is die naar de Monte Zoncolan op 22 mei.