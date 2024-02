woensdag 28 februari 2024 om 11:24

Hugh Carthy maakt ook dit jaar hoofddoel van Giro d’Italia

Hugh Carthy kwam afgelopen week, voor het eerst dit seizoen, in actie. De Britse klimmer eindigde na vier dagen O Gran Camiño als zesde in het eindklassement. Voor de 29-jarige renner van EF Education-EasyPost is de Spaanse ronde een eerste test, in aanloop naar zijn hoofddoel: de Giro d’Italia.

Carthy reed de voorbije jaren ook de Ronde van Italië en zal niet veel veranderen aan zijn wedstrijdprogramma, zo vertelde hij in gesprek met Cyclingnews. “Ik ga nu naar de Ronde van Catalonië, om vervolgens nog deel te nemen aan de Tour of the Alps. Mijn programma ziet er een beetje hetzelfde uit als dat van de voorbije jaren. Ik ben er blij mee.”

Carthy stond al zes keer aan de start van de Giro d’Italia en wist tweemaal (8e in 2021 en 9e in 2022) bij de eerste tien te eindigen. Vorig jaar kende hij echter een teleurstellende Giro, maar aan zelfvertrouwen geen gebrek. “Ik geloof dat ik een goed wielerjaar kan draaien. De Giro is het grote doel. Het is niet zo bergachtig als andere jaren, maar het is nog altijd een moeilijke wedstrijd.”

“Er is niet veel voor nodig om een verschil te maken in de tweede of derde week”, aldus Carthy. “Er zijn weliswaar minder bergen, maar dat maakt het parcours niet minder zwaar.”