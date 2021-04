Hosking herstelt van corona: “Milde symptomen, maar kan nog niet normaal trainen”

Chloe Hosking kon de voorbije weken niet koersen wegens een coronabesmetting. De Australische sprintster van Trek-Segafredo vertoonde milde symptomen, maar kan nog altijd niet fatsoenlijk trainen. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden.

De 30-jarige Hosking begon het seizoen nog met een derde plaats in Le Samyn en een zevende stek in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, maar in Gent-Wevelgem wist ze de finish niet te bereiken. De snelle Hosking heeft sindsdien geen wedstrijd meer gereden, maar nu is ook duidelijk waarom ze al een tijdje niet heeft gekoerst.

Bloedtesten

Hosking testte begin april namelijk positief op COVID-19. “Ik heb weliswaar milde symptomen, maar toch ben ik nog altijd niet in staat om fatsoenlijke trainingen af te werken”, laat ze weten via Instagram. “De uitslagen van mijn bloedtesten zijn een beetje abnormaal. Dit is vanuit sportief oogpunt natuurlijk een klap, maar gelukkig ziet de ploeg het grotere plaatje: mijn gezondheid.”

Hosking hoopt wel zo snel mogelijk weer normaal te kunnen trainen. “Als de lichten op groen staan, ben ik klaar om de lange weg af te leggen naar mijn beste niveau. Ik heb het in het verleden al eens gedaan en ik zal het nu weer doen”, klinkt het strijdvaardig. Eerder testte Ellen van Dijk, een ploeggenote van Hosking bij Trek-Segafredo, al positief op corona.