Ellen van Dijk mist Brabantse Pijl en Amstel Gold Race vanwege coronabesmetting

Ellen van Dijk zal niet deelnemen aan de Brabantse Pijl (14 april) en de Amstel Gold Race van zondag 18 april. De renster van Trek-Segafredo is besmet met het coronavirus, zo laat ze weten via Instagram.

Van Dijk voelde in de voorbije Ronde van Vlaanderen voor vrouwen al dat er iets aan de hand was. De 34-jarige renster werd ziek na Vlaanderens Mooiste en blijkt nu besmet te zijn met het coronavirus. Van Dijk kampt momenteel alleen met griepverschijnselen. “Ik hoop zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten”, schrijft ze.

De Nederlandse hardrijdster moet sowieso passen voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Na de Zuid-Limburgse klassieker staan nog twee belangrijke Waalse voorjaarswedstrijden op het programma met de Waalse Pijl (woensdag 21 april) en Luik-Bastenaken-Luik op zondag 25 april.

Van Dijk wist in maart nog voor een vierde keer de Healthy Ageing Tour te winnen. Ze werd eerder dit jaar ook al negende in Dwars door Vlaanderen en tiende in Strade Bianche.