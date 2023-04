Hooikoorts speelt David Gaudu parten in heuvelklassiekers

David Gaudu begon als een van de favorieten aan de heuvelklassiekers, maar de Fransman wist in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl de finish niet te bereiken. Wat blijkt nu: de renner van Groupama-FDJ heeft last van hooikoorts.

Gaudu stond woensdag aan de start van de Waalse Pijl, maar moest op 75 kilometer van de finish al lossen uit het peloton. Door zijn hooikoorts kwam Gaudu, net als in de Amstel Gold Race, in ademnood. De Franse klimmer, die in aanloop naar de heuvelklassiekers indruk wist te maken in onder meer Parijs-Nice, gaf er niet veel later de brui aan.

Groupama-FDJ, de ploeg van Gaudu, begon zeker niet op volle oorlogssterkte aan de Waalse Pijl. Quinten Pacher en Rudy Molard hadden nog te veel last van een val in de Amstel Gold Race en moesten ook vroegtijdig opgeven. Valentin Madouas was de beste renner van Groupama-FDJ in de daguitslag, maar kwam op de Muur van Hoei ook niet verder dan een 24ste plaats.

“Al bij al was het een moeilijke koers, na de valpartijen in de Amstel Gold Race en de seizoensgebonden ademnood van David. We proberen de moraal nu hoog te houden richting Luik-Bastenaken-Luik, waarin we nog één keer alles willen geven”, probeert ploegleider Philippe Maduit de moed erin te houden.

Het is alleen de vraag of Gaudu zondag wel kan uitblinken in Luik-Bastenaken-Luik. De 26-jarige Fransman eindigde twee jaar geleden nog als derde in de monumentale klassieker, achter Tadej Pogačar en Julian Alaphilippe. In 2019 was hij ook al eens zesde in La Doyenne.