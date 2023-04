Hoogtekamer of hoogtestage? Waarom Evenepoel eerste optie verkiest richting de Giro

Remco Evenepoel schreef zondag Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam, maar vertrok vervolgens al snel weer naar Spanje. Daar verblijft hij deze week in hotel Syncrosfera. In dit ‘hoogtehotel’ van oud-renner Aleksandr Kolobnev kun je een hoogtestage nabootsen. Maar waarom verblijft de wereldkampioen in aanloop naar de Giro d’Italia niet gewoon echt op hoogte?

Syncrosfera bevindt zich enkele kilometers buiten Denia, niet op grote hoogte. Dat heeft een voordeel, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. Want terwijl je in de speciale hotelkamer hoogte kunt nabootsen en zo de aanmaak van rode bloedlichaampjes bevordert tijdens het slapen, heb je totaal geen last van ijle lucht tijdens het trainen. “Als je in Syncrosfera buitenkomt, zit je quasi op zeeniveau. Ondanks het mindere herstelvermogen, omdat je ‘s nachts op hoogte slaapt, kan je wel intensief trainen.”

“Je warmt er een half uur op, doet een aantal blokken om bij neer te vallen en rijdt vervolgens twee uur verder, zonder stikkapot toe te komen. Probeer je zo’n training op échte hoogte, duurt het geen vijf dagen of ze mogen je afvoeren naar huis. Voor een ultieme voorbereiding is Syncrosfera dus beter.”

Voorafgaande aan Luik-Bastenaken-Luik zat Evenepoel wel echt op hoogte, op El Teide op Tenerife. “Op de Teide in Tenerife slaap én train je constant op hoogte”, legt de kopman van Soudal Quick-Step uit. Omdat dit meer stress geeft aan het lichaam, moet je daar oppassen dat je niet teveel traint. “Dat impliceert dat we op de Teide rustig en lang fietsen – ritten van 180 kilometer of bijna zeven uur zijn geen uitzondering.”

Ontmoeting met zijn grote rivaal

Evenepoel verbleef van 31 maart tot 20 april op de Teide en kwam er zijn grote concurrent voor de aankomende Giro d’Italia, Primož Roglič, wel eens tegen. “Bij het ontbijt en diner kruisten we elkaar wel eens en werd er beleefd gegroet. ‘Goeiemorgen, goeienavond’. Eén keer kwam het tot een kort gesprekje. Leuke ‘small talk’ tussen twee coureurs, niks bijzonders. Overdag zagen we elkaar amper, omdat onze trainingen wel redelijk verschilden.”