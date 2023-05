Hoofdsponsor Jumbo: “Wielerploeg bewijst enorm veerkrachtig te zijn”

Twee dagen nadat hij in Rome de Giro d’Italia op zijn naam schreef, vierde Primoz Roglic zijn grote succes in Nederland. In de ochtend was hij present in het pand van fietsenwinkel Ride Out in Amsterdam waar hij door diverse sponsors en mensen van de ploeg gehuldigd werd. Vervolgens bezocht hij een Nederlands Visma bedrijf in Amersfoort genaamd Pinkweb. Daarna meldde de Sloveen zich voor feestfestiviteiten op het hoofdkantoor van hoofdsponsor Jumbo Supermarkten in Veghel. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Het team, en Primoz Roglic in het bijzonder, heeft opnieuw laten zien enorm veerkrachtig te zijn”, vertelde Ton van Veen, CEO van Jumbo. “Het winnen van de Giro d’Italia is een enorme prestatie waar wij als sponsor alleen maar vol bewondering en trots naar kunnen kijken. Speciaal voor de gelegenheid rollen wij vandaag de roze loper uit voor Primoz Roglic.”

Met de veerkracht doelde Van Veen op de blessures die Roglic vorig jaar opliep bij zware valpartijen in de Tour de France en Vuelta a España. En ook in de afgelopen Giro d’Italia kwam de Sloveen nog ten val, maar kon hij enkele dagen later in de klimtijdrit alsnog de roze trui veroveren. En ook de ploeg toonde veerkracht nadat in de aanloop naar de Giro d’Italia liefst vijf renners door corona en blessures moesten afzeggen. Zo werd Jan Tratnik daags voor de start aangereden door een auto, waarbij hij een ernstige knieblessure opliep. Met vijf vervangers werd de Giro alsnog gewonnen.