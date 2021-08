Hoofdrol Roglic met demarrage en valpartij: “Dat was even wat actie, hè?”

Primož Roglič heeft op geheel eigen wijze gereageerd op zijn valpartij in de finale van de tiende etappe van de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma, die zijn rode trui kwijtraakte aan Odd Christian Eiking, demarreerde op de enige klim van de dag en viel daarna in de afdaling. “Dat was even wat actie, hè?”, aldus de Sloveen bij de samengestroomde pers.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Zonder de valpartij zou het iets beter zijn nu, maar het is niet al te erg”, vertelt hij over de schade van de valpartij in de afzink van de Puerto de Almáchar. Daar plaatste hij vroeg op de klim een aanval en reed hij de concurrentie op twintig seconden. “Waarom zou ik dat niet doen? Als je geen risico neemt, kan je ook niet winnen. Het was een goed moment”, blikt Roglič terug op de demarrage.

Zijn voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon toen de drager van de rode trui onderuit schoof in de afdaling. Roglič zat snel weer op de fiets en finishte uiteindelijk in een groep met Enric Mas, Miguel Ángel López, Jack Haig en Aleksandr Vlasov. Hij pakte 37 seconden op een groep met onder meer Egan Bernal en Adam Yates.

En dan de schade. Roglič is vooral aan de rechterkant van zijn heup en bil wat geschaafd. “Het is niet al te erg. Ik gleed vooral toen ik viel”, legt hij uit. “Dat zou goed moeten komen, hoop ik.”