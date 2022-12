BORA-hansgrohe speelt Vlasov uit in Giro, Hindley naar de Tour

Aleksandr Vlasov zal volgend jaar als klassementskopman worden uitgespeeld in de Giro d’Italia. Dat laat Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe, doorschemeren in gesprek met het Duitse Cyclingmagazine. Jai Hindley, die dit jaar de Ronde van Italië wist te winnen, gaat dan weer naar de Tour de France.

Vlasov mocht dit jaar voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France en werd bij zijn eerste Tourdeelname meteen vijfde in het eindklassement, maar volgend jaar zal hij normaal gesproken niet te zien zijn in La Grande Boucle. De 26-jarige klimmer mikt in 2023 weer op een goede prestatie in de Giro. Vlasov reed in 2020 en 2021 al eens de Italiaanse ronde. In 2020 moest hij vroegtijdig opgeven, een jaar later werd hij vierde.

Vlasov is de belangrijkste klassementstroef van BORA-hansgrohe in de komende Giro, maar is niet de uitgesproken kopman. Lennard Kämna krijgt van de Duitse formatie namelijk carte blanche om eveneens voor een goed klassement te gaan. “Ik zie mezelf duidelijk als mede-kopman, iemand die dingen kan uitproberen in de schaduw van de uitgesproken leider”, schetst de 26-jarige Kämna.

In de komende Tour de France hoopt de ploeg met Jai Hindley en Emanuel Buchmann een vuist te maken in de strijd om een goed klassement. Voor Hindley zal het zijn allereerste deelname worden aan de Ronde van Frankrijk. Buchmann maakt zich op voor alweer zijn zevende Tour de France. Drie jaar geleden werd de Duitse ronderenner nog vierde in de eindafrekening. BORA-hansgrohe heeft in zijn Tourkern waarschijnlijk ook plaats voor sprinter Sam Bennett en diens lead out-man Danny van Poppel.