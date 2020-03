‘Hongaarse regering beslist: geen Giro-start in Boedapest’ vrijdag 13 maart 2020 om 12:18

De Giro d’Italia zal dit jaar niet van start gaan in het Hongaarse Boedapest. De Hongaarse regering heeft namelijk besloten om de Grande Partenza uit te stellen vanwege het immer verspreidende coronavirus, zo laat parlementslid Révész Máriusz middels een verklaring weten.

Máriusz houdt zich namens de Hongaarse regering bezig met de start van de Giro d’Italia in zijn thuisland, maar heeft dus slecht nieuws. “De afgelopen weken zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen de Hongaarse en Italiaanse organisatoren. Het organisatiecomité heeft telkens herhaald dat de veiligheid en gezondheid van de bevolking niet in gevaar mag komen.”

“Het virus heeft intussen ook Hongarije bereikt en om het virus te stoppen heeft de regering besloten om een noodplan aan te kondigen. Dit betekent dat het onmogelijk is om sportevenementen als de Giro d’Italia te organiseren. We kunnen dus niet de eerste drie etappes op Hongaars grondgebied laten betwisten”, aldus de politicus.

Nieuwe datum?

Máriusz: “Op 12 maart heeft het organisatiecomité tijdens een videoconferentie aan de Italiaanse partners aangegeven dat een Giro-start in Hongarije niet mogelijk is op het geplande tijdstip.” De Hongaarse overheid zoekt samen met koersdirecteur Mauro Vegni naar een oplossing. “We proberen het contract aan te passen zodat de Giro-start later kan plaatsvinden”, aldus Máriusz.

Vegni liet deze week al zijn licht schijnen op de situatie in Hongarije. De Italiaan, die als directeur van RCS Sport de Ronde van Italië in handen heeft, klonk optimistisch. “We zullen er alles aan doen om de Giro te laten beginnen op 9 mei, maar het is ook mogelijk dat we naar een nieuwe datum moeten zoeken. We wachten deze maand nog op verdere informatie.”