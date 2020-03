Mauro Vegni houdt rekening met nieuwe datum voor Giro d’Italia donderdag 12 maart 2020 om 17:59

Steeds meer wielerwedstrijden worden afgelast of uitgesteld vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus, maar Mauro Vegni hoopt nog altijd dat de Giro d’Italia op 9 mei begint in het Hongaarse Boedapest. “Maar een nieuwe datum voor de koers is niet uitgesloten”, zo vertelt de koersdirecteur aan persbureau Adnkronos.

Vandaag werd bekend dat verschillende koersen niet doorgaan, aangezien landen als Nederland, België en Spanje met nieuwe en strengere maatregelen komen tegen het coronavirus. Dit betekent dat wedstrijden als de Ronde van Catalonië en de Bevrijdingsronde van Drenthe zijn afgelast, terwijl meerdere Belgische voorjaarskoersen in gevaar zijn.

Afgelopen woensdag riep de minister president van Hongarije de noodtoestand uit in zijn land. De Hongaarse politiek wil daarmee voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Over een kleine twee maanden staat in Boedapest de start van de Giro d’Italia gepland, maar het is dus maar de vraag of die koers überhaupt kan doorgaan.

“We wachten tot 3 april”

Vegni, die als directeur van RCS Sport de Ronde van Italië in handen heeft – klinkt een kleine twee maanden voor de start optimistisch, maar is tegelijkertijd ook realistisch. “We zullen er alles aan doen om de Giro te laten beginnen op 9 mei, maar het is ook mogelijk dat we naar een nieuwe datum moeten zoeken.”

“We wachten deze maand nog op verdere informatie. Het is een moeilijke situatie, aangezien alle sporten te maken hebben met afgelastingen. We zullen dus echt moeten puzzelen om tot een nieuwe kalender te komen. We zijn op dit moment in gesprek met de Hongaarse autoriteiten om te begrijpen wat er allemaal aan de hand is. We wachten tot 3 april.”