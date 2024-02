donderdag 29 februari 2024 om 11:10

Holland Cup 2024 start niet in Zwolle, maar in Rucphen

De Ster van Zwolle (UCI 1.2) van komende zaterdag 2 maart 2024 is traditiegetrouw de aftrap van het Nederlandse wegseizoen. De laatste drie seizoenen betekende De Ster ook de eerste koers in de Holland Cup, maar dat is dit jaar veranderd. De Zwolse klassiekers stapte uit het samenwerkingsverband. Die plaats is echter ingenomen door de Omloop der Kempen. De Holland Cup start nu op 17 maart met de Dorpenomloop Rucphen.

Waar de Holland Cup na de corona-uitbraak startte met de Ster Van Zwolle, begint de competitie dit jaar dus in de provincie Noord-Brabant. Diezelfde provincie krijgt er dit jaar een extra profkoers bij. De VDL Groep Omloop der Kempen bestaat in 2024 liefst 75 jaar en wil dat jubileum vieren op een hoger niveau. De laatste jaren was het steevast een van de klassiekers in de Topcompetitie, vanaf dit jaar is het een UCI 1.2-koers.

Met de toetrede van de Omloop der Kempen blijft de Holland Cup uit zes wedstrijden bestaan. Ook nieuw in het aankomende seizoen is de introductie van een jongerenklassement, het ploegenklassement maakt plaats. De nieuwe jongerenklassering moet voor extra aandacht zorgen voor de talenten. Hierdoor kunnen jonge renners zich nog eenvoudiger in de kijker rijden bij de profploegen. De organisatie van de Holland Cup vindt dit aspect erg belangrijk.

Waar is de Holland Cup te volgen?

Ook aankomend seizoen zijn de wedstrijden uit de Holland Cup weer veelal te zien op de televisiezender of de website van Eurosport. Bovendien zijn de koersen te volgen via de sociale media kanalen van de organisatie, zoals via een livestream op Youtube. Uiteraard is er ook op WielerFlits ruim aandacht voor de Holland Cup.

Kalender van de Holland Cup:

17 maart: Dorpenomloop Rucphen

13 april: Arno Wallaard Memorial

4 mei: Ronde van Overijssel

25 mei: VDL Groep Omloop der Kempen

30 juni: Midden Brabant-Poort Omloop

25 augustus: Ronde van de Achterhoek