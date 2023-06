Hofstetter om ‘medische redenen’ niet meer in Critérium du Dauphiné

Hugo Hofstetter zal vandaag niet aan de start verschijnen van de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné. De Franse sprinter stapt om ‘medische redenen’ uit koers, zo laat zijn werkgever Arkéa-Samsic weten via social media.

Wat Hofstetter precies mankeert, is momenteel nog onduidelijk. De rappe Fransman liet zich dinsdag nog wel zien in de finale van de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. De 29-jarige coureur wist zich te plaatsen in de eindsprint en eindigde – na de diskwalificatie van Sam Bennett en Dylan Groenewegen – als vierde in de daguitslag.

Zijn ploeg Arkéa-Samsic heeft met Donavan Grondin, Clément Champoussin, Kévin Ledanois, Łukasz Owsian, Simon Guglielmi en Anthony Delaplace nog zes renners in koers.

Het is voorlopig nog niet echt het seizoen van Hugo Hofstetter. De renner reed in het voorjaar wel naar enkele ereplaatsen, maar kende ook veel pech. Zo kwam hij meerdere keren ten val, veelal in kansrijke positie. Zijn (voorlopig) beste uitslag in 2023 is een tweede plek in Le Samyn.