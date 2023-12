Niels Bastiaens • zondag 24 december 2023 om 09:00

Hoe vieren de veldrittoppers Kerst tussen alle crossen door? “Goed excuus om op tijd naar huis te gaan”

Special De drukste veldritweek valt ieder jaar weer samen met de feestdagen. Cross op 22, 23, 26, 27, 28, 29 en 30 december, waardoor het voor de toppers niet evident lijkt om Kerstmis uitbundig met familie en vrienden te vieren. WielerFlits legde de vraag voor aan de top 3 van de Wereldbeker in Antwerpen.

“Ik hou het naar goede gewoonte vrij rustig”, lacht Wout van Aert. “Het is natuurlijk een jaarlijkse gewoonte dat er op tweede Kerstdag gecrost wordt. Anderzijds is het ook een geldig excuus om op tijd naar huis te gaan.”

Ook Mathieu van der Poel maakt tijd voor zijn naasten. “Vieren? Niet echt. Gewoon wat gaan eten bij de familie en schoonfamilie. Je moet niets speciaals verwachten. Of alles wat ik eet per sé gezond moet zijn? Nee, momenteel is dat nog niet heel belangrijk.”

Eli Iserbyt, die alle focus op de cross legt, ziet dat anders. “Ik vier met gezelschap, niet per sé met lang opblijven of speciaal eten. Het blijft redelijk kalm. Het is zaak van gewoon gefocust te blijven. Kerst kunnen we nog altijd eind februari vieren (lacht).”