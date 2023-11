Youri IJnsen • donderdag 30 november 2023 om 14:00

Hoe succesvol zijn de Nederlandse opleidingsploegen dit jaar geweest?

Overzicht Het einde van het jaar 2023 is in zicht en dat betekent dat we kunnen gaan terugblikken. Komend jaar maken een aantal Nederlanders hun debuut in het profpeloton. Een heel aantal daarvan genoten hun opleiding op eigen bodem. WielerFlits maakt een overzicht welke opleidingsploegen hoe veel profs afleveren en somt de overwinningen op.

ABLOC

De Noord-Hollandse ploeg ABLOC kende een sterk seizoen. De formatie van teammanager Paul Tabak won liefst tien UCI-koersen, waarvan negen in het buitenland. Zo schoot sprinter Jesper Rasch raak in de Tour du Loir et Cher en twee keer in China. Hij won een rit in de Tour of Hainan en de Tour of Poyang Lake. In die laatste koers mocht ook Stijn Appel juichen.

De ploeg pakte eveneens een nationale elite-titel. Antti-Jussi Juntunen was namelijk de beste tijdens het nationale kampioenschap van Finland. Ook Frank van den Broek kende zijn doorbraak. Hij won een rit en het eindklassement in de Ronde de l’Oise en in zijn slotwedstrijd voor de ploeg won hij ook een etappe in de Tour of Qinghai Lake. Martijn Rasenberg won de enige Nederlandse UCI-koers. Hij was de beste in de Ronde van de Achterhoek.

Een succesvol seizoen dus voor ABLOC en dat heeft ook zijn weerslag op de renners die de stap maken naar de profs. Van den Broek maakte in juli al de overstap naar de opleidingsploeg van dsm-firmenich. Zijn ontwikkeling gaat snel, want de Nederlandse ploeg promoveert hem vanaf 1 januari naar de hoofdmacht. Ook Jelle Johannink is volgend jaar beroepsrenner: hij is vastgelegd door TDT-Unibet. Rasenberg was op zijn beurt kort geleden nog in gesprek met meerdere profteams.

Afgeleverde profs

Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL)

Jelle Johannink (TDT-Unibet)

Allinq

Allinq sloeg afgelopen jaar een ander pad in en wilde meer met beloften werken. Waar een ploeg als ABLOC het seizoen inging met zes beloften, deed de Overijsselse formatie dat met vijf. Erik Dekker had grote plannen voor de toekomst, maar uiteindelijk maakte Allinq een lastig seizoen door. Er werden geen UCI-zeges geboekt en er moest zelfs een doorstart aan te pas komen om de ploeg ook in 2024 te behouden. Geen enkele renner van de ploeg maakt de overstap naar de profs.

Development dsm-firmenich

De opleidingsploeg van wat nu dsm-firmenich PostNL is, kende weleens sterkere seizoenen. Kanttekening: de ploeg focust zich vooral op ontwikkeling en niet per se op overwinningen. Dat is slechts onderdeel van het proces. Toch werden er drie overwinningen genoteerd. Enzo Leijnse won een rit in Olympia’s Tour en werd Nederlands beloftenkampioen tijdrijden. Frank van den Broek – die tussentijds overstapte van ABLOC – won ook een rit in de Tour Alsace.

Als gezegd ging het met die laatste snel; de Zuid-Hollander maakte binnen tweeënhalve maand de overstap van de opleidingsploeg naar het WorldTeam. Daarin heeft ook ABLOC natuurlijk een aandeel gehad. Ook Leijnse maakt de interne transfer, net als de Australiër Eddy Patrick. Op basis waarvan dat is, is de vraag. Zijn resultaten de laatste twee seizoenen spreken geen boekdelen.

Afgeleverde profs

Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL)

Patrick Eddy (dsm-firmenich PostNL)

Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL)

Jumbo-Visma Developement

Sinds de oprichting van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma in 2020, maakten in totaal liefst veertien talentvolle wielrenners via dat team de overstap naar de profs. Daarbovenop komen er in 2025 in ieder geval nog zeker drie. Zes van die veertien renners maakten na het voorbije seizoen de sprong naar de beroepsrenners. Dat is ook niet zo gek als je naar het seizoen van de ploeg kijkt. Er werden tien UCI-zeges geboekt en daarnaast nog eens vijf bij ofwel de hoofdmacht van Jumbo-Visma, ofwel een nationale selectie.

Per Strand Hagenes was goed voor zeges in de Ronde van Drenthe, de Münsterland Giro, een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de proloog van Olympia’s Tour. Zijn landgenoot Johannes Staune-Mittet won op zijn beurt een rit in de Czech Tour, de Giro del Belvédère, een rit en het eindklassement in de Giro Next Gen. Jesse Kramer pakte de slotrit van Olympia’s Tour en Tijmen Graat schoot raak in de GP Palio del Recioto en pakte ook een rit en de eindzege in de Istrian Spring Trophy.

Archie Ryan zegevierde daarnaast in de Coppa Citta’ Di San Daniele en won voor Ierland een etappe in de Ronde van de Toekomst. Blijft nog de Ardense Pijl over, die ten prooi viel aan Menno Huising. Behoudens Kramer, zijn alle andere winnaars al zeker van een profcontract. Zij het bij Visma | Lease a Bike, zij het elders. Loe van Belle maakt eveneens de stap van opleidingsploeg naar WorldTeam, terwijl Lars Boven en Owen Geleijn bij een andere equipe als prof debuteren.

Afgeleverde profs

Loe van Belle (Visma | Lease a Bike)

Lars Boven (Alpecin-Deceuninck)

Owen Geleijn (TDT-Unibet)

Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike)

Archie Ryan (EF Education-EasyPost)

Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike)

Metec-Solarwatt

Metec-Solarwatt heeft een lange historie met het afleveren van profs. De laatste jaren positioneert Michel Megens zijn formatie meer en meer als opleidingsploeg. Qua UCI-zeges bleef de ploeg stabiel. Net als in 2021 en 2022 werden er op dat niveau vier zeges behaald. Tim Marsman sloeg een dubbelslag in de Tour du Loir et Cher, waar hij ook eindwinnaar werd. Jordan Habets was de beste in de openingsrit van de Alpes Isère Tour en Axel van der Tuuk won de individuele tijdrit in de Flanders Tomorrow Tour.

Aan het topjaar 2019 konden ze niet tippen. Toen reden onder meer Sjoerd Bax, Marijn van den Berg, David Dekker en Arvid de Kleijn nog voor het team uit Tiel en boekten zij gezamenlijk tien zeges. Wellicht dat Huub Artz en Tibor Del Grosso hun voetsporen kunnen volgen. Beide talenten trekken naar de opleidingsploeg van een WorldTeam, met de bedoeling de uiteindelijke stap naar de profs te maken. Artz doet dat via Circus-ReUz-Technord, Del Grosso bij Alpecin-Deceuninck Development.

Scorpions Racing

Aan het begin van het seizoen presenteerde Scorpions Racing zich als nieuw Continental-team, met de focus op het opleiden van jong talent. Met tien beloften aan boord leek dat veelbelovend, maar het verhaal van de Zwolse ploeg is inmiddels bekend. De ploeg ging failliet en reed na de maand mei amper nog wedstrijden. Het lukte geen enkele renner om via Scorpions Racing de stap naar de profs te maken.

Andere teams

Nederland kende het voorbije seizoen liefst tien Continental-teams. Naast de zes hierboven, betreft dat BEAT Cycling, TDT-Unibet, VolkerWessels en Universe. Die vier ploegen hebben allen een eigen identiteit, maar hebben geen opleidingskarakter. Daarom hebben we deze ploegen buiten beschouwing gelaten. Lucas Janssen van BEAT Cycling Club maakt wel de overstap naar de opleidingsploeg van Arkéa-Samsic en bij TDT-Unibet werden acht van de twaalf renners prof in de evolutie van Continental-formatie tot ProTeam.