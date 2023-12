Zeger Schaeken • woensdag 20 december 2023 om 07:17

Hoe overleven de crossers de kerstperiode? “Als je nu nog niet genoeg getraind hebt, is het te laat”

Interview Aanstaand weekend begint de iconische kerstperiode in het veldrijden. Van 22 december tot 1 januari staan er maar liefst acht crossen op het programma. Hoe pakken de crossers zo’n intense periode aan? “Herstellen, herstellen en nog eens herstellen”, klinkt het.

Vrijdag staat de eerste cross van de kerstperiode op het menu. De veldritwereld trekt dan naar Mol, een dag later is het de beurt aan Antwerpen. Na twee dagen relatieve rust worden er vijf (!) veldritten op een rij gereden. “Alle crossers hebben nu hun zware trainingsblok achter de rug. Nu is het gewoon van wedstrijd naar wedstrijd”, legt Eric Braes, ploegleider bij Baloise Trek Lions, uit.

“Tussen de wedstrijden door kan je eigenlijk heel weinig doen. Het draait puur om herstellen, herstellen en nog eens herstellen. Dat doe je dan door bijvoorbeeld los te fietsen en naar de masseur te gaan. Echte trainingen zijn er niet in die periode, wat natuurlijk wel apart is. Maar stel dat je in die weken ook nog eens lange duurtrainingen zou doen, dan blaas je jezelf helemaal op. Dat zou zelfmoord zijn.”

Klassementen zijn gevaarlijk

“Verder proberen we ook naar het totaalpakketje te kijken. Per renner kijken we wat nodig is in zijn of haar herstel. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld hier of daar de voedingsstrategie aanpassen. Aan de andere kant is dat soms niet nodig omdat de lange duurtrainingen vaak de trainingen zijn waar renners het meeste verbruiken. Daarnaast is het belangrijk dat we goed monitoren hoe iedereen zich voelt. De ene renner herstelt beter dan de andere, dus is het goed dat we dat in de gaten houden.”

Braes benadrukt het belang van de trainingsstage in aanloop naar de kerstperiode. “Ik denk dat indien je een goede trainingsperiode achter de rug hebt onder mooie omstandigheden, zoals in Spanje bijvoorbeeld, je de kerstperiode wel kan overleven zonder al te veel kleerscheuren. Het gevaar schuilt zich volgens mij meer in de klassementen. Als je in al die crossen top moet zijn, kan het te zwaar worden.”

Crossen uitkiezen is niet mogelijk

“Dat zagen we bij Lars van der Haar vorig jaar (Eli Iserbyt zit dit jaar in die situatie, red.). Hij stond in alle klassementen vooraan en moest een keuze maken, maar die keuze werd steeds uitgesteld. Dan kwam hij opeens in die periode en moest hij alles rijden. Dat was zwaar.” Die situatie is dit jaar anders bij Van der Haar. Gelukkig, zo zegt hij zelf. “Vorig jaar moest ik alles doen, nu kan ik juist proberen voor een uitslag te gaan omdat ik iets minder wedstrijden rijd. Dat scheelt wel een hele hoop.”

“Ik hoop vooral goed te zijn in de X2O-crossen in Baal en later in Koksijde. Daarnaast wil ik ook in de wereldbekerwedstrijden mezelf laten zien en misschien een keer mee te kunnen met de toppers. Dat zou leuk zijn. Echt specifieke crossen uitkiezen is echter niet mogelijk, want ik wil gewoon alle wedstrijden een goede uitslag rijden. Ik ga geen enkele wedstrijd starten met het idee dat ik het rustiger ga doen dan anders.”

Vanthourenhout: “Je routine wordt omgegooid”

Bondscoach van de Belgen, Sven Vanthourenhout, is ook een ervaringsdeskundige. Hij weet, als oud-crosser, perfect hoe zo’n kerstperiode in elkaar zit. “Je hele routine wordt omgegooid. Vanaf dat de kerstperiode begint, bestaat het programma van de renners puur uit competitie en herstel. Veel ruimte voor trainen is er simpelweg niet meer. Alle trainingsarbeid moet al gebeurd zijn, anders is het te laat.”