Hoe deden de klassementsrenners van de Tour de France 2023 het vorig jaar?

Overzicht

De Tour de France 2023 staat op het punt van beginnen. Iedereen rept over de strijd tussen titelverdediger Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar voor het geel, maar hoe deden alle toprenners het in 2022 eigenlijk in de grote rondes? Wij helpen je een handje met een overzicht van de beste klassementsrenners, sprinters en overige kopmannen op basis van de toegekende waardes in WielerFlits Ploegleider. In dat spel krijgt een renner punten als hij in de top-20 van een rit eindigt. Deel I gaat over de klassementsrenners.

Tadej Pogačar – 20 europunten

Tour de France

Eindklassement:

Puntenklassement:

Bergklassement: 4e

Jongerenklassement:

Ritzeges: 3

Tweede of derde in een rit: 4x

Overige noteringen in de top-20: 10x

Jonas Vingegaard – 20 europunten

Tour de France

Eindklassement:

Puntenklassement: 7e

Bergklassement:

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 2

Tweede of derde in een rit: 3x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Jai Hindley – 15 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement:

Puntenklassement: 17e

Bergklassement: 6e

Jongerenklassement: n.v.t

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 2

Overige noteringen in de top-20: 6x

Vuelta a España

Eindklassement: 10e

Puntenklassement: 24e

Bergklassement: 31e

Jongerenklassement: n.v.t

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Enric Mas – 14 europunten

Tour de France – opgave na rit 18

Eindklassement: 10e (tot opgave)

Puntenklassement: 39e (tot opgave)

Bergklassement: 39e (tot opgave)

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 8x

Vuelta a España

Eindklassement:

Puntenklassement:

Bergklassement:

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 4x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Richard Carapaz – 14 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement:

Puntenklassement: 12e

Bergklassement: 9e

Jongerenklassement: n.v.t

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 2x

Overige noteringen in de top-20: 12x

Vuelta a España

Eindklassement: 14e

Puntenklassement: 8e

Bergklassement:

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 3

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 4x

Daniel Felipe Martínez – 14 europunten

Tour de France

Eindklassement: 29e

Puntenklassement: 45e

Bergklassement: 16e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 6x

De Colombiaan kende in de Tour van 2022 een infectie aan de luchtwegen, waardoor hij niet optimaal kon presteren.

David Gaudu – 13 europunten

Tour de France

Eindklassement: 4e

Puntenklassement: 15e

Bergklassement: 17e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Mikel Landa – 13 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement:

Puntenklassement: 38e

Bergklassement: 25e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Vuelta a España

Eindklassement: 25e

Puntenklassement: n.v.t.

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 4x

Romain Bardet – 12 europunten

Giro d’Italia – opgave in rit 13

Eindklassement: 4e (tot opgave)

Puntenklassement: 28e (tot opgave)

Bergklassement: 9e (tot opgave)

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 4x

Tour de France

Eindklassement: 6e

Puntenklassement: 30e

Bergklassement: 20e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 7x

Simon Yates – 12 europunten

Giro d’Italia – opgave in rit 17

Eindklassement: 21e

Puntenklassement: 23e

Bergklassement: 45e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 2

Tweede of derde in een rit: ox

Overige noteringen in de top-20: 1x

Vuelta a España – opgave na rit 1o

Eindklassement: 5e

Puntenklassement: 18e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 7x

