Hoe Amerikaans INEOS Grenadiers-target (17) een WK-medaille in Hoogerheide verloor

Het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide bracht afgelopen weekend spektakel voor alle crossfans en in bijna iedere categorie won de sterkste in koers. Er waren ook bijzonder weinig cruciale incidenten, op drie na: het slippertje van Puck Pieterse bij de start, de val en lekke band van topfavoriete Lauren Molengraaf én de harde crash van Andrew August. Dat laatste is een bijzonder verhaal.

De 17-jarige Amerikaan behoorde bij de junioren tot een van de schaduwfavorieten. Vorig jaar was hij als eerstejaars junior al als vijfde geëindigd in Fayetteville, na een aantal veelbelovende resultaten in België. Deze winter zette hij die prestaties voort. Zo won hij in november nog de Koppenbergcross bij de junioren, terwijl hij de eerste wedstrijden vanaf de zesde en zevende startrij moest beginnen. Pech en ziekte bleven de Amerikaan achtervolgen in de Wereldbeker Zolder (vijfde), de X2O Trofee in Koksijde (vijfde) en de Wereldbeker van Benidorm (vierde).

Wanneer hij fit was en recht kon blijven, werd AJ August door sommigen zelfs de wereldtitel toegedicht. Maar zoals in lijn met zijn crosswinter, ging het ook in Hoogerheide mis. Bij de start kwam de jongeling ten val, waarna hij in gescheurde kledij met pech naar de eerste materiaalpost rende. Als 71ste en laatste kwam hij uit de pits, met één minuut en 36 seconden achterstand op de leider in de wedstrijd. August begon toen aan een ellenlange inhaalrace, waarna hij op een nietszeggende 22ste plaats eindigde. Scorebordjournalistiektechnisch: gefaald.

Mede-favoriet Michael Schwarsbacher (Slowakije) rijdt in Augusts wiel



Maar wie dieper in zijn prestaties duikt, ziet dat de jonge Amerikaan de kans gemist heeft om voor de medailles te strijden. Na de eerste ronde bedroeg zijn achterstand op Léo Bisiaux één minuut en 38 seconden, maar zijn rondetijden daarna waren verbluffend: August was de snelste in de tweede ronde, reed vervolgens de vijfde en vierde tijd in rondes drie en vier, was daarna opnieuw de snelste in de voorlaatste ronde en hij zette de zevende tijd neer in de slotronde. Uiteindelijk finishte hij op één minuut en 41 seconden van de Franse wereldkampioen.

Een prestatie van formaat, want vanaf het verlaten van de eerste materiaalpost in de eerste ronde tot aan de finish verloor August slechts vijf tellen op Bisiaux. Wie bedenkt dat nummer twee Senna Remijn en nummer drie Yordi Corsus respectievelijk elf en zeventien seconden achter de Fransman eindigden, moet vaststellen dat de Amerikaan – die pas in december zijn zeventiende verjaardag vierde – een potentiële WK-medaille verloren heeft door zijn valpartij na slechts luttele seconden op de startstrook.

Op stage met INEOS Grenadiers

Het talent van de jongeling blijft niet beperkt tot het veldrijden. Ook op de weg heeft hij als eerstejaars junior indruk gemaakt. Zo werd hij negende in de Internationale Driedaagse van Axel (UCI 2.1), achtste in de Oostenrijkse Junioren Rundfahrt (2.1), won August een rit in de Watersley Challenge (UCI Nation’s Cup U19) en eindigde hij als tweede in Rondes des Vallées en Vuelta Junior a la Ribera del Duero (2.1). In die laatste koers bleef alleen het besnorde Portugese toptalent Antonio Morgado hem voor; hij werd tweede op het WK en koerst voor Hagens Berman Axeon.

Dat August veel talent heeft, is ook de WorldTeams niet ontgaan. Sterker nog: INEOS Grenadiers zou hem afgelopen winter al hebben meegenomen tijdens een trainingskamp. De Amerikaan ziet zichzelf als een goede klimmer en hoopt uit te groeien tot klassementsrenner. Bij de Britse formatie kwam hij in ieder geval een bekende tegen. Magnus Sheffield groeide op in dezelfde stad (Pittsburg in de staat New York), op slechts enkele minuten rijden van zijn huis. Komend wegseizoen is August nog junior. Maar het lijkt erop dat we het laatste van hem nog niet hebben gehoord.

