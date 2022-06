Hirschi na thuiszege in GP Kanton Aargau: “Ging sprint liefst te vroeg aan”

Marc Hirschi is vlak voor de Ronde van Zwitserland prima in vorm. Dat bewees de 23-jarige Zwitser vrijdag door de GP Kanton Aargau op zijn naam te schrijven. “Het nieuwe parcours is veel zwaarder”, vertelde hij in het flashinterview kort na de finish.

“Het was echt heel moeilijk”, aldus Hirschi. “De finale was erg hectisch, want er reed iemand van AG2R Citroën (Clément Champoussin, red.) lange tijd op kop. Op de laatste klim ging het heel hard achter hem, maar ik kon op pure kracht erbij blijven. Daarna wist ik het gat te dichten met drie man die waren weggereden. Dat was heel erg zwaar.”

Hirschi sloot zes kilometer voor de finiah aan bij Champoussin, Georg Zimmermann en Sylvain Moniquet. Daar kwamen ook Andreas Kron, Lorenzo Rota en Maximilian Schachmann nog terug. “Ik moest opletten dat Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert het overtal niet uitspeelden. Dat lukte gelukkig. De sprint liep daarna omhoog en er was lichte rugwind, dus ik ging die liever te vroeg dan te laat aan. Dat heeft gelukkig goed uitgepakt.”

Want Hirschi hield zijn inspanning vol en bleef Schachmann en Kron voor. En dus trekt de Zwitser met vertrouwen naar de Ronde van Zwitserland, die zondag start. “Dit geeft veel motivatie. Er zijn meerdere etappes zoals vandaag. Maar ik ga eerst van deze zege genieten en dan kijk ik wel verder”, geeft hij aan.