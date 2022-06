Marc Hirschi volgt Ide Schelling op als winnaar GP Kanton Aargau

Marc Hirschi mag zich de winnaar noemen van de GP Kanton Aargau, ook wel de GP Gippingen. De thuisrijder van UAE Emirates was na een heuvelachtige koers van bijna 174 kilometer als eerste aan de streep in het Zwitserse Leuggern. Hirschi won de sprint van een zevental dat in de finale was weggereden. Maximilian Schachmann en Andreas Kron werden tweede en derde.

De semiklassieker werd verreden op een heuvelachtig parcours rond Leuggern. Er stonden zeven rondes van 20,2 kilometer op het programma met daarin ​​elke keer de Rotberg (7,1 km aan 3,7%, laatste 2 km aan 5,4%). De vroege vlucht werd gevormd door thuisrijders Simon Pellaud van Trek-Segafredo, Claudio Imhof van Swiss Cycling en Lotto Soudal-renner Thomas De Gendt.

Zij kregen bijna acht minuten cadeau, maar door werk van Intermarché-Wanty-Gobert, BikeExchange-Jayco, UAE Emirates en Bahrain Victorious werd dat gat langzaam gedicht. Pellaud bleef van de koplopers nog het langst over aan kop, maar ook hij werd ruim 40 kilometer voor de finish in de kraag gevat.

Champoussin rijdt weg

Een uitgedund peloton begon daardoor aan de voorlaatste keer Rotberg en daar regende het demarrages. Onder meer Andreas Kron en Georg Zimmermann reden weg, maar Matteo Trentin haalde hen terug. De elitegroep begon daardoor met elkaar aan de laatste lokale ronde om Leuggern.

Clément Champoussin profiteerde van een stil moment om weg te rijden. De Fransman van AG2R Citroën pakte snel een halve minuut. Achter hem probeerden Cofidis het gat te dichten, terwijl ook Damien Howson in de tegenaanval ging. Benoît Cosnefroy wist die aanval echter te counteren in dienst van Champoussin.

De Franse koploper hield knap stand op de slotklim, maar zijn voorsprong op de eerste achtervolgende groep werd werd steeds kleiner. Op een lastige strook, op zes kilometer van de finish, kwamen Zimmermann en Sylvain Moniquet bij Champoussin. Een viertal, bestaande uit Marc Hirschi, Maximilian Schachmann, Lorenzo Rota en Kron, wist nog de oversteek te maken waardoor er zeven koplopers kwamen.

Hirschi wint oplopende sprint

Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert hadden allebei een overtal en hielden het tempo erin. Het werd uiteindelijk een sprint, waarin Hirschi vroeg begon en die inspanning wist door te trekken tot op de finish. Hij is daardoor de opvolger van Ide Schelling, die vorig jaar won. Schachmann strandde op de tweede plaats, voor Kron. Moniquet was op de zevende plek de beste Belg in de uitslag.