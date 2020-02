Hindley na eerste zege voor Team Sunweb: “Ben ontzettend blij” donderdag 6 februari 2020 om 14:30

Het heeft even geduurd voor Jai Hindley, maar de eerste zege voor Team Sunweb is binnen. De beloftevolle klimmer won vandaag in de Herald Sun Tour de bergetappe naar Falls Creek. “Ik ben echt ontzettend blij om het werk van mijn ploeggenoten af te ronden”, zo vertelde de nieuwe leider na de finish.

De 23-jarige Australiër maakte begin 2018 zijn debuut voor Team Sunweb, maar wist in zijn eerste twee profjaren geen overwinning te boeken. Vorig jaar liet Hindley al zien over klasse te beschikken door als tweede te eindigen in de Ronde van Polen, maar nu is het dan ook eindelijk raak voor de talentvolle klimmer.

Hindley versloeg op ruim 1500 meter hoogte landgenoten Damien Howson en Sebastian Berwick in de sprint, waardoor hij ook de leiderstrui overnam van zijn Italiaanse ploeggenoot Alberto Dainese. De sprinter boekte woensdag ook zijn eerste zege voor Team Sunweb. “De ploeg reed echt geweldig”, zo begint Hindley.

Kleine verschillen

“Ik neem mijn hoed af voor mijn concurrenten, zij waren echt supersterk en ik slaagde er niet in om ze te lossen. Ik besloot op driehonderd meter van de streep om nog even in te houden, aangezien het nog behoorlijk ver was tot de finish. Vlak daarna ging Seb (doelt op Sebastian Berwick, red.) aan, maar ik kon hem nog passeren.”

In het klassement heeft Hindley nu een voorsprong van vier seconden op Howson, terwijl Berwick zes seconden moet toegeven op de renner van Team Sunweb. De Herald Sun Tour gaat morgen verder met een pittige heuveletappe naar Wangaratta. De beslissing zal waarschijnlijk vallen in de voorlaatste rit met aankomst op Mount Buller (15 km aan 6,1%).