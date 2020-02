Twee op rij voor Team Sunweb in Herald Sun Tour: dubbelslag Hindley donderdag 6 februari 2020 om 08:23

De tweede etappe van de Herald Sun Tour is gewonnen door Jai Hindley. De Australische klimmer van Team Sunweb sloeg in de bergrit naar Falls Creek een dubbelslag en bezorgt zijn ploeg daarmee een heuse twee op twee. Hindley neemt de leiderstrui over van ploeggenoot Alberto Dainese, die gisteren de openingsrit won.

Uit een vroege kopgroep van zeven man wisten Angus Lyons en Ben Hill te ontsnappen. Dat deden ze vlak voor de slotklim naar Falls Creek (29,7 km aan 3,9%) begon. Door het hoge tempo van Mitchelton-Scott in het peloton werd de laatste vluchter op dertien kilometer gegrepen. Naast de Australische WorldTour-ploeg waren ook EF Education First en Team Sunweb goed vertegenwoordigd van voren.

Lachlan Morton opende vervolgens de debatten, wat leidde tot meerdere versnellingen in de favorietengroep. Uiteindelijk bleef een vijftal over, met Neilson Powless (EF Education First), Jai Hindley, Robert Power (beiden Team Sunweb), Damien Howson (Mitchelton-Scott) en Sebastian Berwick (van het kleine St. George Continental).

Berwick kreeg met een late aanval Hindley en Howson met zich mee, waarna de drie gingen sprinten om de ritzege en de leiderstrui. Het was vervolgens Hindley die zijn ploeg de tweede zege op rij bezorgde in de Herald ‘Sunweb’ Tour. Met Michael Storer en Robert Power eindigden nog twee ploeggenoten van hem in de top-10.