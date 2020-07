Hincapie: “Met drie kopmannen naar de Tour? Heel erg lastig” donderdag 9 juli 2020 om 19:15

Jumbo-Visma rekent in de aankomende Tour de France op Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk. De selectie van Team Ineos zal dan weer worden aangevoerd door Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas. “Met drie kopmannen naar de Tour, het is een gewaagde tactiek”, aldus George Hincapie.

De oud-renner kijkt met NBC Sports vooruit naar de aankomende Ronde van Frankrijk. De 47-jarige Amerikaan was aan het begin van deze eeuw een van de belangrijkste helpers van Lance Armstrong, die zeven keer op rij de Tour wist te winnen maar na een dopingbetekenis zijn eindzeges moest inleveren.

In de tijd van Armstrong was er maar één leider binnen US Postal en later Discovery Channel, tegenwoordig starten ploegen met drie gelijkwaardige kopmannen voor het klassement. “Dat lijkt me toch niet te managen. Ik zie het nu nog niet voor me, maar ze hebben het eerder gedaan bij Team Ineos. Het lijkt me alleen wel heel erg lastig.”

Favorieten

“In de eerste week is het toch zaak om je te focussen op één renner. Je moet een kopman uit de problemen houden. Het is lastig als je dat allemaal zelf moet doen als tweede of derde kopman. De ploegen moeten nu op drie renners letten”, aldus Hincapie, die vooral kijkt naar de klassementsrenners van Team Ineos en Primož Roglič.

“Die laatste is een kandidaat-eindwinnaar, maar ik hou ook rekening met Nairo Quintana. Hij reed ontzettend hard in enkele Franse voorbereidingskoersen en Parijs-Nice en hij lijkt de motivatie weer te hebben teruggevonden.”