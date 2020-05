Hilaire Van der Schueren: “Ik kijk uit naar de aanvulling met andere UCI-wedstrijden” woensdag 6 mei 2020 om 10:03

Ook bij Circus-Wanty Gobert overheerst enthousiasme over de nieuwe kalender. “We kunnen nu beginnen plannen voor deze drukke periode. Al kijk ik ook al uit naar de aanvulling met andere UCI-wedstrijden in België en het buitenland. Hopelijk al vanaf juli.”

Het wordt een intens einde van het seizoen met een eerste deelname aan de vijf Monumenten voor Circus-Wanty Gobert-Tormans. Begin augustus mag het Belgische ProTeam voor het eerst van start in de Strade Bianche en Milaan-San Remo.

“De nieuwe UCI World Tour kalender is zeer aantrekkelijk en biedt ons de mogelijkheid om te beginnen plannen voor deze zeer drukke periode”, aldus ploegleider Hilaire Van der Schueren. “Na de Italiaanse klassiekers, de Strade Bianche en Milaan – San Remo, sturen we onze klassieke renners via de Binck Bank Tour naar de Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix. Het programma van onze klimmers bestaat in grote lijnen uit het Critérium du Dauphiné, de Ardennenklassiekers en de Ronde van Lombardije.”

“Ik kijk echter ook vol belangstelling uit naar de aanvulling van deze kalender met andere UCI wedstrijden in België en in het buitenland. Hopelijk worden er in juli al een aantal wedstrijden afgewerkt.”