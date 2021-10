Het kan ook anders: Veldrijdsters Starcasino CX op kosten van team naar VS

Interview

Het is de voorbije twee weken een belangrijk item in het veldrijden geweest: renners en rensters die de trip naar de VS maakten, betaalden dit uit eigen zak. Een kostenplaatje van 4.500 tot 5.000 euro. Maar niet zo bij het Staracasino Team van Christel Herremans. Zo hoefde Marion Norbert Riberolle zelf geen euro bij te passen. “Dit heb ik meegenomen uit het wegwielrennen”, zegt Herremans.

4.500 tot 5.000 euro. Zoveel kost het drieluik Waterloo-Fayetteville-Iowa aan de Europese veldrijders, van Eli Iserbyt over Lars van der Haar tot Manon Bakker. Daarin zitten onder meer de vluchten naar de VS, vervoer ter plekke en de hotelkosten. De teams zelf voorzien wel personeel ter plekke om hun crossers bij te staan. Maar daar blijft het bij.

Dan was Marion Norbert Riberolle beter af. De tot Belgische genaturaliseerde Française rijdt voor het Starcasino CX Team, waar teammanager Christel Herremans er een andere visie op nahoudt. “Ik kom uit het wegwielrennen”, vertelt Herremans aan WielerFlits. “Daar wordt alles door de teams betaald.”

Uit het wegwielrennen

“Die wegploegen krijgen immers een – door de UCI verplichte – vergoeding, waarmee die onkosten betaald worden. Dat is niet zo in het veldrijden, maar ik vond het logisch om die manier van werken door te trekken. Ik was bijzonder verrast toen onze ploegleider Dieter Vanthourenhout vertelde hoe het in het veldrijden werkte, maar ik heb mijn werkwijze niet veranderd.”

Herremans trekt die lijn trouwens door voor alle wedstrijden in binnen- en buitenland, de hele winter door. “Al proberen we de kosten wel te drukken waar mogelijk. Zo kozen we in de VS bijvoorbeeld voor een B&B in plaats van een hotel. Dat is financieel aantrekkelijker en bovendien ook nog een voordeel naar voeding toe. Ik heb er trouwens elke dag zelf gekookt.”

Al viel de kostprijs voor de VS-trip al bij al nog mee voor Herremans. Met Marion Norbert Riberolle hadden ze maar één renster die de oversteek maakte, samen met Herremans zelf en een mecanicien. De totale factuur bedraagt om en bij de 9.000 euro voor het drietal.