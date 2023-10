Youri IJnsen • vrijdag 6 oktober 2023 om 17:06

Het doek valt voor Allinq en Scorpions in BetCity Elfstedenrace

De BetCity Elfstedenrace in Friesland betekende afgelopen woensdag de laatste koers voor Allinq en Scorpions Racing in de huidige hoedanigheid. Voor de laatste keer het tenue aan, voor de laatste keer met de ploeg en voor de laatste keer een rugnummer opspelden. Toeval of niet, beide teams stonden ook nog eens naast elkaar op de teamparking.

Thuisrijder Rick Ottema uit Leeuwarden kon op de fiets naar de Elfstedenhal. De koers passeerde op vijf kilometer van de finish zijn huis. Hoewel hij pas een jaar bij de ploeg rijdt, voelt het afscheid voor hem ook zwaar. “Het is toch een tijdperk dat ophoudt. Natuurlijk heb ik niet de opbouw van de ploeg meegemaakt vanuit wielervereniging De IJsselstreek naar wat nu onze ploeg is, maar uiteraard heb ik de groei vanuit het Nederlandse Continental-circuit wel goed kunnen volgen. De intentie was er om er een lang project van te maken. Als dit dan abrupt stopt, voelt dat vreemd.”

De geboren Groninger probeerde er in koers het beste van te maken. Hij schoof mee in de vroege vlucht en dankzij de harde wind bleef hij heel de dag voorop. Daardoor ging Allinq – ondanks dat de rest van de ploeg de koers niet uitreed – er met een knaller uit, want de negende plek van Ottema was het beste resultaat in een UCI 1.1-koers van heel het jaar. Daar hadden ze bij Scorpions Racing ook op gehoopt, want Wessel Mouris zat eveneens mee in de vroege vlucht. Hij waaide er in de finale echter af en werd 31ste. Al zijn ploeggenoten moesten helaas ook opgeven.

Ploegleider Marc Zonnebelt – die dezelfde functie jarenlang had bij Allinq en dit voorjaar overstapte – zag de koers als een bittere pil. “Het is gek dat het ineens ophoudt. Zonde, ook al wisten we al een lange tijd dat het eraan kwam”, zegt hij, terwijl hij tegen een auto aanleunt met stickers van de Diftar Group daarop. En dus niet een ploegwagen van Scorpions. “Daarom is het misschien ook wel beter dat het stopt. Wat jullie schreven, daar kan ik me wel achter schuilen. Hoe dat allemaal geregeld is, weet ik niet. Maar het klopt wel dat het schrapen is tot het eind.”

En zo komt er een einde aan twee van de in totaal tien continentale teams die Nederland in 2023 rijk was. Hoeveel ploegen van het derde niveau ons land volgend jaar rijk is, is nog niet bekend.