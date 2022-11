Herstellende Roglic ligt op schema, al mag hij voorlopig nog niet fietsen

Primož Roglič is nog altijd herstellende van een operatie aan zijn schouder. De Sloveen van Jumbo-Visma ligt naar eigen zeggen op schema, maar zal de komende weken nog niet op de fiets kruipen. “Ik moet wellicht nog een maand wachten vooraleer ik weer mag fietsen”, laat hij weten via social media.

Roglič werd een maand geleden in zijn thuisland Slovenië geopereerd aan zijn schouder. “Die schouder moet hersteld worden. Het is geen geheim dat ik al verschillende keren mijn schouder ontwricht heb. Het is niet niks wat er gaat gebeuren. Ze snijden een stuk van het bot af en verplaatsten dat naar de plek waar de schouder uit de kom schiet”, vertelde hij aan Val 202, een Sloveens radiostation.

“Ik kan de schouder weer een beetje bewegen”

De drievoudige Vuelta-winnaar komt nu met een laatste medische stand van zaken. “De revalidatie verloopt volgens plan. Ik kan de schouder alweer een beetje bewegen, al moet ik wellicht nog een maand wachten vooraleer ik weer mag fietsen. Ik ben momenteel echter ook druk bezig met andere projecten”, doelt Roglič onder meer op zijn stichting.

De Sloveen kende in 2022 een seizoen met enkele pieken maar ook diepe dalen. De ronderenner won met Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné twee prestigieuze meerdaagse wielerkoersen, maar wat betreft de grote rondes zal Roglič het voorbije seizoen snel willen vergeten. Hij moest in de Tour de France en de Vuelta a España namelijk opgeven na een val.