Herstellende Remco Evenepoel verlaat vandaag het ziekenhuis maandag 24 augustus 2020 om 09:31

Remco Evenepoel kan vandaag weliswaar zijn Europese titel in het tijdrijden niet verdedigen. Maar dat hij het ziekenhuis van Herentals al mag verlaten om thuis verder te herstellen van de gevolgen van zijn valpartij in de Ronde van Lombardije, is een overwinning op zich.

Op 15 augustus kwam Evenepoel hard ten val in de Ronde van Lombardije. In de afdaling van de Muro di Sormano werd de kopman van Deceuninck-Quick Step gelanceerd over een muurtje van een brug en liep daarbij een bekkenbreuk en een gekneusde long op. Twee dagen later werd hij naar België gevlogen om in eerste instantie in het AZ Sint-Elisabeth-ziekenhuis van Herentals te herstellen.

In dat ziekenhuis werd de Belgische renner nog eens doorgelicht, maar dat bracht geen nieuwe elementen naar voren. Dat betekende dat een operatie niet nodig was, meldde Deceuninck-Quick Step.

Naar huis

Nu, een week later, maakte zijn vader Patrick, in de jaren negentig zelf ook een verdienstelijk profrenner, bekend dat zijn zoon vandaag het ziekenhuis mag verlaten. “Een dag om naar uit te kijken, home sweet home! Samen, samen komen we terug”, schreef hij op social media. En ook Evenepoel zelf liet al van zich horen vanochtend. Via zijn instagramaccount liet hij weten: “Ik kom naar huis.”