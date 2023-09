zondag 24 september 2023 om 09:30

Herstelde Tom Pidcock kan resterende MTB-programma afwerken

Tom Pidcock zal dit seizoen, zoals eerder gepland, nog drie keer in actie komen op de mountainbike. De 24-jarige Brit moest goed twee weken geleden wegens zadelpijn nog opgeven in de Tour of Britain, maar heeft nu geen last meer van dit euvel.

De renner van INEOS Grenadiers had tijdens de Tour of Britain last van een zadelpijninfectie. Pidcock besloot na zes etappes dan ook in de remmen te knijpen, en zich te richten op zijn herstel. “Ik heb nu een paar goede trainingsweken achter de rug, al heb ik niet mijn topniveau te pakken. Ik kijk er wel naar uit om nog enkele weken uit te komen op de mountainbike”, laat de veelzijdige coureur weten via Instagram.

Duel met Mathieu van der Poel?

Pidcock zal vandaag dus gewoon deelnemen aan het testevent voor de Olympische mountainbikewedstrijd van volgend jaar in Parijs. De Brit zal er de degens kruisen met onder meer Mathieu van der Poel, die ook in Parijs is om het Olympische MTB-parcours te verkennen.

Voor Van der Poel is het ook meteen zijn laatste wedstrijd van het seizoen, maar Pidcock – de regerende wereldkampioen en Olympisch kampioen op de mountainbike – is de daaropvolgende weken nog te zien in de Wereldbeker in het Amerikaanse Snowshoe (27 september-1 oktober) en de Wereldbeker in het Canadese Mont-Sainte-Anne (5-8 oktober).