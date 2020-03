Herstelde Nicholas Dlamini: “Hopelijk kan ik de Dauphiné rijden” vrijdag 27 maart 2020 om 19:14

Nu Nicholas Dlamini weer voluit kan trainen na zijn armbreuk, opgelopen bij een veelbesproken aanhouding, richt de NTT-renner zich op zijn rentree. Veel hangt af van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus, maar hij hoopt van start te kunnen gaan in het Critérium du Dauphiné.

Momenteel is Dlamini in Nederland en dus maakt hij alle maatregelen omtrent het coronavirus van dichtbij mee. “Het is echt een groot ding hier en iedereen is zich ervan bewust”, vertelt hij op de site van NTT Pro Cycling. Ik probeer niets aan te raken tijdens mijn dagelijkse bezigheden en trainen deed ik ook alleen. In Nederland mag je nog buiten trainen, maar het is beter om alleen te gaan. Ook hou ik afstand als ik naar de winkel ga en dat soort dingen.”

Fenomenaal gevoel

Enkele weken geleden kreeg hij groen licht van de medische staf van NTT om weer buiten zijn trainingsrondes te rijden. “Het was een fenomenaal gevoel. Ik heb tien weken binnen getraind, dat was meer dan genoeg. Ik keek er echt naar uit om naar buiten te gaan en wat tijd door te brengen op mijn fiets, het uitzicht in me op te nemen en wat frisse lucht te pakken. Ik had lang op die dag gewacht en eindelijk kwam die.”

Vijf maanden geleden stond hij voor het laatst aan de start van een wedstrijd, de Tour of Guangxi. Door zijn armbreuk en de coronacrisis kwam hij nog niet aan koersen toe dit jaar. “Nu alles stil ligt en meerdere koersen zijn uitgesteld, heb ik tijd genoeg om te trainen en in vorm te komen voor de komende wedstrijden. Ik ben nog steeds supergemotiveerd en ik kan niet wachten om weer van start te gaan en te koersen.”

Dauphiné

Hij kijkt vooral uit naar het Critérium du Dauphiné. “Om een of andere reden hou ik van de Dauphiné. Het is echt een leuke koers en de sfeer is geweldig, ik zou er graag weer rijden. En natuurlijk zou ik weer een grote ronde willen doen en daarin alles toepassen wat ik leerde in de Vuelta a España vorig jaar. Maar ook betere resultaten behalen en als een ploeg koersen. Het team doet het sinds het begin van het jaar namelijk geweldig, dat willen we doorzetten.”

De Olympische Spelen waren een van zijn belangrijke doelen van het seizoen, maar het sportevenement moest door het coronavirus worden uitgesteld. “Koersen tijdens de Spelen is altijd een droom van mij geweest en om Zuid-Afrika daar te mogen vertegenwoordigen zou een eer zijn. Omdat ik maar een paar maanden de tijd daarvoor had, wist ik niet zeker in welke vorm ik zou zijn. Nu de Spelen zijn uitgesteld, heb ik meer tijd om me beter voor te bereiden.”