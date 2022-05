Herstelde Matteo Jorgenson maakt rentree in Mercan’Tour Classic

Matteo Jorgenson zal dinsdag weer in actie komen voor zijn ploeg Movistar. De 22-jarige Amerikaan kwam twee maanden niet in actie, nadat uit onderzoek bleek dat hij zijn hamstring had gescheurd. Dat gebeurde bij een val in de tweede etappe van Parijs-Nice. Jorgenson doet mee aan de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

“Na mijn val tijdens de waaiers in de tweede etappe van Parijs-Nice, wist ik dat ik mijn hamstring verrekt had bij de myotendineuze kruising (een plek waar de spieren de pezen raken, red.). Het werd elke etappe pijnlijker maar nadat ik terug kwam in het algemeen klassement tijdens de vijfde etappe, bleef ik de pijn verbijten. Dat was een fout”, liet Jorgenson na zijn opgave in de ‘Koers naar de Zon’ weten via social media.

“Mijn medische team vraagt om op zijn minst enkele weken rust te nemen, om te zien wat dat doet.” Jorgenson moest uiteindelijk bijna twee maanden revalideren, maar is nu weer fit en klaar om een rugnummer op te spelden. In de Franse klimkoers Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes zal hij zijn rentree maken. Movistar rekent dinsdag ook op Óscar Rodríguez, Abner González, Iñigo Elosegui, Sergio Samitier en Gregor Mühlberger.

In de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes zoekt de organisatie naar een opvolger van Guillaume Martin, die vorig jaar de allereerste editie op zijn naam wist te schrijven. De Franse klimmer is er dit jaar niet bij, maar met Thibaut Pinot, David Gaudu, Ion Izagirre, Jesús Herrada, Tim Wellens, Clément Champoussin, Michael Woods, Jakob Fuglsang, Warren Barguil, Pierre Latour en Louis Meintjes staan er voldoende toppers aan de start.