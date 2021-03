Herstelde Kelderman kent ploeggenoten voor Ronde van Catalonië

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië (22-28 maart). Voor Wilco Kelderman wordt het zijn eerste koers sinds zijn trainingsongeval in januari. De Nederlander krijgt het gezelschap van onder meer Peter Sagan, Ide Schelling en Jordi Meeus.

“In Catalonië verwacht ik niet direct voor het klassement te rijden. Het is vooral fijn dat ik sneller dan verwacht weer in het peloton rijd”, zo vertelde Kelderman eerder deze week in een interview met het AD. De 29-jarige ronderenner, die zich opmaakt voor zijn debuut voor BORA-hansgrohe, heeft al een hoogtestage van tweeënhalve week in de benen.

Sagan hoopt, net als Kelderman, zijn conditie aan te scherpen in de Ronde van Catalonië. Doordat de sterke sprinter van BORA-hansgrohe in Spanje koerst, slaat hij de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem over. “Ik heb veertien dagen niet gefietst door mijn coronabesmetting, dus ik mis gewoon de kilometers in mijn benen”, aldus Sagan.

Met Lennard Kämna beschikt de ploeg ook nog over een talentvolle klimmer die wellicht in staat is om een goed klassement te rijden. De jonge Belg Meeus is met zijn sprintsnelheid dan weer een gevaarlijke klant voor de wat vlakkere etappes. Ook Ben Zwiehoff, Frederik Wandahl en Schelling (de laatste weken goed op dreef) maken deel uit van de selectie.

Selectie BORA-hansgrohe voor Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Lennard Kämna

Wilco Kelderman

Jordi Meeus

Peter Sagan

Ide Schelling

Frederik Wandahl

Ben Zwiehoff