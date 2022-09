Herstel van Tiesj Benoot verloopt voorspoedig

Het herstel van Tiesj Benoot gaat de goede kant op. De renner van Jumbo-Visma kwam begin augustus tijdens een trainingstocht in het Italiaanse Livigno hard ten val, met een gebroken nekwervel tot gevolg. Bij een controle in het ziekenhuis kreeg Benoot vandaag echter goed nieuws: hij is na zes weken eindelijk verlost van zijn harde nekbrace.

De breuk in zijn nekwervel herstelt met andere woorden goed, zo bleek tijdens een controle in het ziekenhuis van Herentals. “Ik mag nu zo’n zachte kraag dragen, onder meer om te slapen”, laat de 28-jarige renner weten aan Het Nieuwsblad. “Maar ook die mag ik geleidelijk aan uitdoen als het goed voelt. Het dient vooral om mijn nekspieren te ondersteunen, omdat die de voorbije weken wel zijn verzwakt door het dragen van die brace.”

“Ik kan met mijn mountainbike wel al eens een ritje maken”

“De breuk is stabiel. Op de beelden zien ze kalkvorming en nog een deel van het breukje, maar dat is weer aan elkaar aan het groeien”, vervolgt Benoot, die zelfs al weer voorzichtig mag denken aan trainen. “De dokters raden me aan om met een fiets te beginnen waar ik iets meer rechtop zit. Dus kan ik met mijn mountainbike wel al eens een ritje op straat gaan maken.”

De Belg klapte begin augustus tijdens een fietstocht in Livigno op hoge snelheid tegen een auto. “Ik haalde iets van 67 km/u. Plots stak die auto een parking over. Ik ben er vol opgereden en heb zelfs bijna niet meer kunnen remmen.” Door de botsing was Benoot een tijdlang buiten bewustzijn. Na ongeveer een kwartier kwam hij weer bij. Uiteindelijk werd hij met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij zijn val brak Benoot wel een nekwervel en liep hij een hersenschudding op. Ook had hij last van zijn ribben.