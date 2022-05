Herrezen Yates wijt inzinking van gisteren aan hitte: “Eerste echt warme wedstrijd van het jaar”

Simon Yates haalde vandaag zijn gram in de Vuelta Asturias. De Brit, die in voorbereiding is op de Ronde van Italië, won de slotrit van de Spaanse rittenkoers, nadat hij gisteren met de leiderstrui om zijn schouders op grote achterstand binnenkwam. “Ik ben goed teruggekomen”, aldus de renner van BikeExchange-Jayco op de ploegsite.

“De benen voelden goed en het team reed weer sterk”, aldus Yates, die vrijdag ook al de openingsrit van de driedaagse wedstrijd op zijn naam schreef. “Ze controleerde de koers de hele dag en leidden me goed uit voor mijn beslissende aanval op de laatste klim. Dus het ging allemaal volgens plan richting de Giro, die over vijf dagen al start.”

Vertrekt Yates, ondanks twee zeges op drie dagen, met twijfels naar de Ronde van Italië? Het lijkt er niet op. “Ik had gisteren een beetje pech, pech met de hitte”, verklaart hij zijn inzinking van zaterdag, toen hij veertigste werd op meer dan elf minuten. “Het was de eerste echt warme wedstrijd die ik dit jaar deed.”

Benen omhoog en herstellen

Matt White, het hoofd van de ploegleiding bij BikeExchange-Jayco, geeft dezelfde uitleg. “Simon was zo sterk, en het was een goede comeback na gisteren. We weten de reden waarom Simon gisteren zo af moest zien. Zoals gewoonlijk, leed hij onder de eerste hoge temperaturen en vochtigheid van het seizoen. Dat is nu voorbij, na twee warme dagen hier.”

“We vertrekken met twee zeges op zak”, vervolgt White. “Nu is het met de benen omhoog, herstellen en focus op de verplaatsing naar Budapest om de Giro te beginnen volgende week.”