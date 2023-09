vrijdag 29 september 2023 om 18:54

Hermann Pernsteiner moet na zes jaar vertrekken bij Bahrain: “Het zou bitter zijn als mijn wegcarrière hier eindigt”

Hermann Pernsteiner krijgt geen contractverlenging bij Bahrain Victorious. Dat heeft de Oostenrijker, die sinds 2018 uitkomt voor de ploeg uit het Midden-Oosten, laten weten in gesprek met radsport -news.com.

De 33-jarige renner kreeg het nieuws te horen na het Critérium du Dauphiné. Sindsdien betwistte hij enkel nog het Oostenrijks kampioenschap en de Vuelta a Burgos. “Het is mentaal heel moeilijk”, vertelt Pernsteiner. “Samen met mijn management hebben we contact opgenomen met enkele ploegen, maar voorlopig zonder succes.”

Pernsteiner heeft een achtergrond als mountainbiker. In 2018 maakte hij – op 27-jarige leeftijd – definitief de overstap naar de weg. Hij kreeg een contract bij Bahrain Merida, zoals Bahrain Victorious toen nog heette. In zijn debuutseizoen won de klimmer de Gran Premio Citta di Lugano. In 2018 en 2019 reed hij de Vuelta a España, in 2020 de Giro d’Italia.

“Ik denk dat mijn kwaliteiten bekend zouden moeten zijn. Daarom zou het bitter zijn als mijn carrière op de weg hier eindigt”, klinkt het. “Ik hoop echt dat er nog wat zal gebeuren. De laatste jaren waren heel leuk, de sfeer binnen het team was heel goed en we hadden een goede mix van ervaren renners en jonge, opkomende talenten.”